Deze energieslurpende bedrijven in Twente kúnnen bijna niet besparen, anders lijdt hun product eronder

„Nu nog 5000 euro per maand.” Als uitbater van Sauna Keizer in Oldenzaal weet Frank Brummelhuis precies wat hij kwijt is aan energiekosten. Hij zegt bewust ‘nu nog’, want het vaste contract is eindig. „De verbintenis loopt begin 2023 af. En dan kan ik alleen nog maar een variabel contract afsluiten.” Een energieaanbieder die een vast contract aanbiedt, vind je momenteel niet meer.