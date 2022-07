Deze Tukkers maken indruk op Zwarte Cross met hilarische musical over Tante Rikie

Aljan ten Broeke wordt backstage in geel en roze geschminkt, hij transformeert zometeen in ‘het logo van Tante Rikie’. De Oldenzaalse theatergroep Hydra maakt deze Zwarte Cross indruk met een hilarische show over het leven van Tante Rikie.

52 Tukkers on tour

Naast Ten Broeke bestaat het gezelschap uit nog 51 Tukkers, die allemaal het hele weekend op de cross verblijven en meespelen in de musikul, zoals de show is het gaan heten als verwijzing naar ‘de kul’ die er in voorkomt. In Tante Rikie De Musikul wordt op absurdistische wijze het leven van de festivaldirectrice samengevat.

De eerste shows in de Universitent vrijdag zaten stampvol, het gezelschap treedt ook zaterdag (3 keer) en zondag (2 keer) nog op. “Het is een parodie op een echte musical, maar dan op zijn Hydra’s en op de Zwarte Cross-manier. Alles met een knipoog”, vat Ten Broeke het samen.

Tante Rikie is voor zover bekend zelf nog niet wezen kijken naar de show over haar leven. De ‘festivaldirectice’ zwaait na deze editie af en gaat met pensioen. Ze is al jaren het boegbeeld van het evenement.

Volledig scherm Tante Rikie de Musikul is bedacht door een Twentse theatergroep © Joost Dijkgraaf