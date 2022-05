Deze Tukkers vertegenwoordigen Nederland op het WK kettlebell

met video Camera's buurman spotten inbrekers op het dak, Oldenzaal­se familie ontsnapt op het nippertje aan inbraak

Het had weinig gescheeld of een Oldenzaalse familie was na hun meivakantie thuis gekomen in een leeggeroofd huis. De beveiligingscamera van de buurman sloeg alarm toen inbrekers op het platte dak waren geklommen. Maar hoe wisten die mannen dat de bewoners op vakantie waren?

10 mei