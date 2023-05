Dit 130 jaar oude familiebedrijf slaat vleugels uit naar Jufferbeek-Zuid in Oldenzaal: ‘Produceren dicht bij huis is aantrekkelijker geworden’

Hij is in zijn nopjes met de kavel op de zichtlocatie, pal naast de N342. Op het terrein van 6000 vierkante meter verrijst volgend jaar een nieuw pand van Green Manufacturing (onderdeel van Carel Lurvink), dat herinnert aan de Twentse textielindustrie. Het is een vereiste in het beeldkwaliteitsplan van de gemeente. Maar directeur Julius Lurvink is er blij mee.