Doorbraak in gesprekken ZVV De Esch en vv Oldenzaal: ‘Zie het als een broedende kip, die moet je niet storen’

In november 2022 spraken de leden van vv Oldenzaal zich positief uit over een mogelijke samenwerking met De Esch. Beide clubs blijven zelfstandig, maar het is de bedoeling dat Oldenzaal verhuist naar De Weschterik, het sportpark van De Esch. Bas Oosting, secretaris van Oldenzaal, gaf eerder al aan dat de club na een verhuizing niet met eigendom blijft zitten. De velden en kleedkamers op sportpark De Thij zijn van de gemeente.