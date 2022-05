‘Drempels des doods’ voor de Appie in Oldenzaal & eigen plaatsnaamborden voor Zuid-Berghuizen

WA’K ZEGG’N WOLWa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: hoe de scherpe verkeersdrempels achter de Vijfhoek zelfs fietsers in de remmen doen knijpen en Zuid-Berghuizen steeds meer een dorp in de stad wordt.

Slakkentempo

Het zijn misschien wel de laagste drempels van Twente, die bij de parkeerplaats voor winkelcentrum De Vijfhoek in Oldenzaal. Daar knal je zo met de auto overheen, denk je... Niets is minder waar. Die ogenschijnlijk onschuldige hobbeltjes die fungeren als voetgangersovergang én drempel (was dat trouwens de bedoeling, of pakte het spontaan zo uit?) zijn verdraaid effectief. Puntiger dan ooit. Scherper dan chilipeper.

Dat ontdekken bestuurders in Oldenzaal pas als ze zowat met hun hoofd tegen het dak van de auto knallen. En nee, dan scheuren de automobilisten (gelukkig) niet roekeloos door het centrum, maar rijden in een slakkentempo richting een parkeervakje. Fietsers proberen de krengen ondertussen koste wat kost te vermijden. Sinds de metamorfose van het gebied aan de Vestingstraat voltooid is, gaan de geruchten dat de lokale automonteur een plek heeft veroverd in de Top 100 Jonge Miljonairs van de Quote.

Dorp in de stad

De ene wijk is de andere niet. In Oldenzaal weten ze daar alles van. Lang stond Zuid-Berghuizen bekend als de wijk ‘achter ’t spoor’. Een weinig complimenteuze aanduiding voor dit deel van de Boeskoolstad. Gelukkig trekken ze zich in Berghuizen daar niet zo veel van aan en gaan ze onverdroten door met het telkens wat mooier maken van hun wijk. Met onder meer een prachtige muziekkoepel in Park Stakenkamp, een mooie nieuwe wijk net achter het spoor, een goedgevuld winkelcentrum en een ambitieus plan voor de herontwikkeling van de Mariakerk.

De Berghuizenaren gaan er ook prat op dat hun wijk nog altijd dat vertrouwde dorpsgevoel uitstraalt. Ze kijken naar elkaar om en dat willen ze weten ook. Dus werden borden met de boodschap ‘Welkom in Zuid-Berghuizen, een heus dorp binnen de stad’ geplaatst langs vier invalswegen naar de wijk. ‘En nou jullie’ lijken ze hiermee te willen zeggen naar de wijken aan die andere kant van het spoor. Ook zo benieuwd welke borden er binnenkort opduiken in De Thij, De Essen en de Graven Es? ‘Mooier dan De Thij wordt het niet!’ Of ‘Oost, west, Graven Es best!’ We laten ons verrassen.