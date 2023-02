Drie dolle dagen: Zij geven de Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal zondag kleur

Heel Beuningen rukt uit voor befaamde carnavals­op­tocht

Het carnavalsweekend in Beuningen is officieel van start gegaan met de befaamde carnavalsoptocht door het dorp op vrijdagmiddag. Van jong tot oud, iedereen was van de partij. „Het is een traditie en het leeft echt hier in Beuningen”, vertellen toeschouwers Truus en Marianne.