Drie Oldenzaalse ondernemers slaan handen ineen en blazen Kothman nieuw leven in: ‘We gaan eerst proefdraaien’

Het pand staat inmiddels vier jaar leeg maar als Kemna, tevens eigenaar-directeur van Technische Veren Twente, zou zeggen dat er gisteren nog een feestje is gevierd, zou je ook het geloven. De hele inboedel staat er nog. Eiken houten tafels, stoelen, de bar, gordijnen en zelfs nog een verdwaald flesje bier in de koelkast, goed tot 2014. De tijd heeft er stilgestaan, maar dat deert Kemna niet. Trots laat de eigenaar van het pand alle vertrekken van het gebouw zien, tot de zolder toe. Ideeën over de inrichting heeft de Oldenzaler genoeg. Maar hij moet bekennen: als het over de horeca gaat, moet je niet bij hem zijn. „Daar zijn Bas en Frans beter in. Ik ken de jongens en had er een goed gevoel bij", vertelt Kemna over de nieuwe samenwerking.