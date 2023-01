Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de matrassen van Jan Geissler (49) zijn populair: 'We mogen er baby's op laten slapen'

In een bouwkeet naast de grote productiehal zet de in Oldenzaal geboren Geissler net een nieuwe kan koffie. De keet, die fungeert als kantoor, zou op den duur ingeruild worden voor een werkruimte in de hal zelf. Maar dat liep toch even anders. Geissler kan er wel om lachen. „Toen we op deze locatie begonnen dachten we inderdaad dat dit een tijdelijke oplossing was.”