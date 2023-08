‘Eén Boeskoolbeker voor alle horeca’, daar gaat het naartoe in 2024

Dat is de verwachting van Bart Ikink, horeca-ondernemer op de Groote Markt. De eigenaar van Stadshotel Ter Stege en café De Dikke Neut zegt dat de komende Boeskool is Lös in elk geval alles bij het oude blijft. Maar vanaf 1 januari 2024 is ‘wegwerp’ verboden en dus passé. Evenementen zijn dan verplicht 75 procent van de plastic wegwerpbekers te recyclen, of gebruik te maken van een herbruikbaar bekersysteem.

Dat recyclepercentage loopt jaarlijks verder op, tot 90 procent in 2027. Ook de Boeskool is Lös ontkomt er dus niet aan. „In het najaar gaan we ons daarover buigen”, vertelt Ikink vanaf zijn vakantieadres in Italië. „Dan steken we de koppen bij elkaar, we vinden het nu te vroeg om al grondige aanpassingen door te voeren.”