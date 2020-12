Een leven langs de lijn: Erik Koopman uit Oldenzaal zou niet anders willen

Twijfel, vingers tussen de deur en excuses aan Glinde­straat in Oldenzaal

29 november De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen: ik ben soms een twijfelkont. Ga ik binnen sporten of een blokje om? En kan ik die karnemelk, die al ruimschoots over datum is, nog wel drinken of zal ik ’m toch maar laten verdwijnen in de gootsteen? Meestal kies ik voor de eerste optie. ’t Is toch a zoer.