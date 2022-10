Een Oldenzaalse wijk nu, maar de oude buurtschap bestaat nog: ‘Een echte Berghuizenaar is in Losser geboren’

nieuwsupdate Oldenzaal moet straatinti­mi­da­tie aanpakken, maar is het wel een probleem?

OLDENZAAL - Nafluiten, sissen of andere uitlatingen om op straat de aandacht te trekken van een vrouw. Het gebeurt blijkbaar in Oldenzaal. Hoe vaak? Dat is niet bekend. Maar volgens de VVD wel vaak genoeg om bij het college van B en W aan de bel te trekken.

29 oktober