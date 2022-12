‘Eenzame Oldenzaalse ouderen hebben deze leuke middag verdiend’

met video Door droomhuis lopen terwijl bouw nog moet beginnen: zo maakt deze Goorse makelaar dat mogelijk

GOOR - Stel, je wilt een huis of een appartement kopen dat nog gebouwd moet worden. De plattegronden, plaatjes, en promotiepraatjes van de makelaar zijn mooi, maar hoe weet je dan of dit je droomwoning is?

