Eerste doorstroomlocatie voor vluchtelingen komt in Rabo-kantoor in Oldenzaal

Vader vertelt voor het eerst over allesver­nie­ti­gen­de explo­sie in Oldenzaal: ‘God zat op onze schouders’

OLDENZAAL - Op 4 april, iets na half tien in de ochtend, ontplofte in Oldenzaal een vrijstaande woning. De bewoners waren op dat moment alle vier thuis. Dat ze het overleefden, is ‘meer dan een wonder’, vindt vader Robert. Hij spreekt voor het eerst over de dag die hun laatste leek te zijn, maar het niet was. „Ik dacht: ‘Straks word ik levend verbrand. Dat kan niet anders’.”

22 april