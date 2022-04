Ellen Bos zette knop om na dwarslaesie en is nu klaar voor deelname aan eerste Wings for Life in Oldenzaal

Een dwarslaesie kan verschillende oorzaken hebben. Een ongeval bijvoorbeeld, maar een bloeding, virusinfectie of een ziekte als MS kunnen ook schade toebrengen aan het ruggenmerg. Acht jaar nadat ze een herseninfarct kreeg in haar nek weet Ellen Bos nog steeds niet wat er precies mis ging in haar lichaam. „Ik zat gewoon thuis met mijn dochter aan tafel toen ik opeens een rare sensatie in mijn benen voelde en merkte dat ik niet meer kon lopen.” ‘Een hoge dwarslaesie als gevolg van beschadiging van het ruggenmerg’ luidde de snoeiharde conclusie in het ziekenhuis.