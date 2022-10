Elma uit Oldenzaal helpt stellen bij stoppen relatie: 'Doel is om er samen goed uit te komen’

Bij grote levensgebeurtenissen, zoals het overlijden van een kind, baanverlies of de dood van een dierbare duurt de verwerking gemiddeld zo’n twee jaar. Het is de periode waarin duidelijk wordt of deze gebeurtenissen een relatie sterker maken of dat geliefden uit elkaar groeien. In de praktijk De ScheidingsMediator van Elma Schouten gaat het om stellen die uit elkaar zijn gegroeid en hulp willen bij het stoppen van de relatie.