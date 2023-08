Epe haalt ervaren wethouder uit Nunspeet

Autovrije zondag komt er dit jaar niet in Zwolle, ondanks breed gedragen wens gemeente­raad

Het beeld van kinderen die op een zondag de hele weg beschikbaar hebben om te fietsen of skaten keert in elk geval dit jaar nog niet terug in Zwolle. De gemeente maakt er - ondanks de wens van een meerderheid van de gemeenteraad - dit jaar geen geld voor vrij en kijkt naar volgend jaar. Maar onduidelijk is of er dan veel straten worden afgesloten.