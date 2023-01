Evi is de eerste Oldenzaalse baby van 2023: 'De pijn was meteen weg toen ik haar in mijn armen kreeg’

nieuwe wereldburgersOLDENZAAL - De aarde telt zo’n 8 miljard mensen en nog steeds komen er nieuwe wereldburgers bij. Kersverse ouders in Noordoost-Twente spreken over nieuw leven, het ouderschap en hun verwachtingen. Vandaag Brian Smit (33) en Marlies Teunis (30) uit Oldenzaal. „Aan die genderrevealparty’s doen we niet mee.”

Willen de trotse ouders hun pasgeborene even voorstellen?

Marlies: „Onze dochter Evi Maria is op nieuwjaarsdag om 23.08 uur thuis geboren. Ze was de eerste Oldenzaalse baby in 2023 en ons eerste kind. Ik was al op 22 december uitgeteld en dus al tien dagen over tijd. Ik had de beste papieren voor een kerstkindje maar het mocht niet zo zijn.”

En wie zijn de ouders van Evi Maria?

Marlies: „Ze is de dochter van Marlies Teunis (30) en Brian Smit (33). Ik ben zelf als schuldhulpverlener werkzaam bij de Stadsbank Oost-Nederland en Brian is business-controller bij het softwarebedrijf Sigmax in Enschede.”

Tekst gaat verder onder de foto >

Volledig scherm Evi Maria, het eerste kind van Brian Smit en Marlies Teunis, is de eerste baby in Oldenzaal van 2023. „Ik had de beste papieren voor een kerstkindje maar het mocht niet zo zijn”, vertelt Marlies. © Cees Elzenga

Was de kinderwens er al veel langer bij jullie?

Brian: „We kennen elkaar meer dan tien jaar. Op een gegeven moment hebben we het er wel over gehad. In het begin ben je er nog niet klaar voor; een kind past dan nog niet in je leven. Eerst wil je een mooie reis maken. Maar toen veel mensen in onze omgeving kinderen kregen, werd die wens bij ons ook sterker. Binnen een half jaar was Marlies zwanger. De zwangerschap zelf was heel stabiel. We zijn zelfs nog drie weken op vakantie in Amerika geweest. Dat stond al gepland.”