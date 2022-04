Examenstunt met trekkers en hooibalen, school in Oldenzaal stuurt 1650 leerlingen naar huis: ‘Dit was extremer dan normaal’

Een examenstunt op de locatie Potskampstraat met trekkers en hooibalen liep uit op een enorme chaos. Met een paar trekkers wisten examenleerlingen op de laatste schooldag grote in plastic verpakte hooibalen binnen de omheining van de school te krijgen. Binnen werd het plastic los getrokken en was het in de kantine in een mum van tijd één grote bende. Overal lag hooi, omgevallen meubilair en toiletpapier. Ook in lokalen, wc’s, gangen en wastafels was het een puinhoop.