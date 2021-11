FC Berghuizen wil jubileum vieren met de wijk waarin de wortels van de club al 75 jaar stevig zijn verankerd

Het had zo mooi kunnen zijn, verzucht voorzitter Wim Olde Kalter. Exact 74 jaar nadat een groep enthousiaste voetbalvrienden op zaterdag 22 november 1947 in café Kothman de basis legde voor een voetbalclub in hun wijk zou maandagavond op de jaarvergadering het startsein worden gegeven voor een jaar vol jubileumactiviteiten. Helaas is corona ook hier spelbreker, waardoor die aftrap uitsluitend thuis via een livestream te volgen was.