FC Twente-speelster Eva Oude Elberink (16) keert met Oranje terug bij Quick’20 in Oldenzaal: ‘Een kippenvelmoment’

Op de redactie Een doodgebe­ten schaap groot op de voorpagina?

Het is bijna een schilderij. De foto die we deze week publiceerden bij een verhaal over een wolf die in Eibergen een schaap doodbeet. Het dode dier ligt met de pootjes omhoog in een kruiwagen onder een typische Hollandse blauwe wolkenlucht. Een bijna vredig tafereel. Tot je oog valt op het bloed in de nek van het schaap.