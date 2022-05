Feestelijk weerzien oud-brandweerlieden in Oldenzaal: Nog één keer samen op de ladderwagen

„De veiligheid is ook vandaag gewaarborgd. Collega’s van de brandweer Weerselo slapen vannacht in de kazerne”, vertelt voormalig brandweerman Alex Roord met een koud biertje in de hand. Kort daarvoor hadden alle reünisten plaatsgenomen op een authentieke Amerikaanse ladderwagen voor een vrolijke groepsfoto. „Echt een museumstuk. De wagen heeft nog dienst gedaan in het Amerikaanse West Newbury”, vult Bert Oude Sanderink aan. Hij vertelt vol enthousiasme over de andere oude voertuigen die voor de gelegenheid staan geparkeerd naast en in de manege op Het Hulsbeek. „Met dat rode VW-busje hebben wij de oudste reünisten van huis opgehaald. En we brengen ze vanavond ook weer netjes thuis”, verzekert Oude Sanderink, die net als Roord en mede-organisator Paul Amelink niet meer actief is binnen het Oldenzaalse korps.