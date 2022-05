Fietser belandt in ziekenhuis na aanrijding in Oldenzaal

Met video Twentse krachtpat­sers op weg naar het WK kettlebell: ‘Dat de Russen er niet mogen zijn scheelt enorm, want die winnen alles’

Er zijn mensen die het optillen van loodzware kettlebells de mooiste sport van de wereld vinden. In Rusland zijn er tienduizenden, in Nederland honderd. Als je hier zo’n krachtpatser tegenkomt is de kans groot dat het een Tukker is én een vrouw.

24 mei