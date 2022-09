Flemming helpt Oldenzaal Promotie handje met videoclip en Solidair Oldenzaal op de vingers getikt

Wa’k zegg‘n wol Wildplas­ser in Oud Ootmarsum betrapt door auto Street View en een internatio­na­le editie van Bruegheli­aans Festijn

Wa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: een wildplasser in Oud Ootmarsum betrapt door de camera-auto van Google Street View en nog nooit zoveel internationale deelname aan Bruegheliaans festijn in Losser.

26 augustus