Forse boete voor uitzendbureau: Syriërs grootschalig illegaal ingezet als schoonmakers in vakantieparken

Hengelose Pv­dA-voor­man ziet niets in fusie met GroenLinks: ‘Geen gekunstel­de fusie van partijen die niet dezelfde taal spre­ken'

De landelijk zo gewenste fusie van PvdA en GroenLinks moet niet doorgaan. De Hengelose PvdA-fractievoorzitter Vincent ten Voorde is daar heel duidelijk over. „Samenwerken waar het kan en zinvol is, maar laat die fusie maar zitten. Daar gaat de PvdA haar verloren kiezers niet mee terughalen”, zo geeft hij aan.