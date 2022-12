Gare boontjes, kleine porties: zo bereidt Twenste kok Rick smakelijk kerstmaal voor bewoners verpleeghuis

Huisnummer 1 Jaren later keert Renske (51) uit Oldenzaal met gezin terug naar haar geboorte­straat

OLDENZAAL - Op haar 17de verliet Renske Dortland (nu 51) het ouderlijk huis aan de Buiten Sociëteitstraat in Oldenzaal. Om te gaan studeren in het westen van het land. Daar ontmoette ze haar man Gerrit, een Rotterdammer, die jaren later ‘per toeval’ een baan in Twente vond. Zo streek het stel uiteindelijk weer neer in Oldenzaal aan, jawel… de Buiten Sociëteitstraat. Op huisnummer 1. Met dank aan een attente buurvrouw.

12 december