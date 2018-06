Geboren Oldenzaler Raimond van der Gouw heeft heimwee naar Manchester

Hantei Oldenzaal trots op jubileum­boek

19:54 OLDENZAAL - Tijdens de reünie van de jubilerende budovereniging Hantei in hotel Het Landhuis is zaterdagavond het jubileumboek van de club gepresenteerd. Het eerste exemplaar was voor Ineke Eissink, samensteller van het boek dat een beeld geeft van de clubgeschiedenis.