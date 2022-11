Geen autokraken meer sinds aanhouding Haaksbergenaar Thomas U. en toch komt hij op vrije voeten

Progressie in zoektocht naar locatie: Herenboer­de­rij Oldenzaal/Enschede-Noord komt steeds dichterbij

OLDENZAAL/ENSCHEDE - De realisatie van een kleinschalige, coöperatieve boerderij in de driehoek Oldenzaal, Enschede en Noord-Losser komt steeds dichterbij. De kartrekkers van Herenboeren Twente zijn met meerdere partijen in gesprek over een locatie in de buurt van de Lonnekerberg.

