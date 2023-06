Geen geld voor drugs? Jopie B. (45) pleegt ‘gewoon’ een overval op de Albert Heijn

Met historische foto's Met jubileum­week viert Alexander­school het 100-jarig bestaan: kinderen krijgen 'iedere 45 minuten een nieuwe kans’

Het begon in 1923 als een jongensschool, was in de Tweede Wereldoorlog een plek waar de Duitse bezetter Italiaanse krijgsgevangenen onderbracht en werd in 1965 voor het eerst een gemengde school, met jongens én meisjes: de Alexanderschool in Denekamp viert dit jaar het 100-jarig jubileum.