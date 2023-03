Geen nieuw Noabershoes in Oldenzaal, maar wel een ‘huiskamer van de wijk’: De Thij krijgt weer een ontmoetingsplek

Sociaal Plein in het stadhuis nodigt niet echt uit dus gaat Oldenzaal op zoek naar een betere plek

De gedachte achter het Sociaal Plein is een goede. Maar de huidige plek in het stadhuis is niet de meest ideale voor Oldenzalers die een vraag hebben op het gebied van welzijn, (jeugd)zorg, wonen of werk en inkomen. Tijd dus om op zoek te gaan naar een betere plek met een lagere drempel.