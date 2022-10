Geen sprake van misdrijf bij overleden man kinderdagverblijf Oldenzaal

Een medewerker van kinderdagverblijf Kiekeboe vond maandagochtend de overleden man in een schuurtje op het speelterrein waar kinderfietsen en ander speelgoed worden opgeslagen. De politie achterhaalde dinsdag de identiteit van het slachtoffer en was op zoek naar zijn familie zodat die geïnformeerd kon worden. Over de identiteit van de overleden man doet de politie geen mededelingen.

Benen staken uit huisje

Pure pech

Of er kinderen van het kinderdagverblijf het lijk hebben gezien is niet bekend gemaakt. Wel is hulp aangeboden door de overkoepelende organisatie Humankind en Slachtofferhulp. Olde Scholtenhuis noemde het een raadsel waarom de man juist in het materiaalhok lag. „Er staat een hek omheen. Daar moet hij overheen zijn geklommen. Kinderen klimmen er ook overheen om daar te gaan spelen. Het is gewoon pure pech dat ons dit is overkomen.”