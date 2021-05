Gemist? Toptransfer voor Twentse voetbalster & IKEA-stickers schieten in verkeerde keelgat

Thuisca­feetje in Oldenzaal: ‘Hier hebben duizenden mensen overheen gelopen’

27 april OLDENZAAL - Hij is de trotse eigenaar van het kleinste thuiscafé van Oldenzaal. Van Peter Seiger hoeft het ook niet groter. „Dit is juist gezellig.” Alles wat er staat, hangt en ligt is voornamelijk gekregen of voor een prikkie op de kop getikt. Wat er nog mist? Een spaarkas. En een biljartklok.