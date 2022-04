Geredde bewoners ingestort huis allemaal buiten levensgevaar: ‘Een wonder’

VIDEOOLDENZAAL - Vader, moeder en dochter die maandag uit het ingestorte huis in Oldenzaal zijn gehaald, zijn alle drie buiten levensgevaar. Dat geldt ook voor de monteur die bij het huis aan het werk was voor de plaatsing van een elektrische laadpaal. Dat vertelde burgemeester Patrick Welman maandagmiddag tijdens een persconferentie in het Oldenzaalse gemeentehuis.

Welman spreekt van een ‘wonder’ dat het zo is afgelopen. „Als je de beelden ziet is het bijna niet voor te stellen dat mensen die in het huis waren er levend uitgekomen zijn. Dat is toch het geval. Mijn dank gaat uit naar de hulpdiensten die massaal uitgerukt zijn en ontzettend professioneel hebben gehandeld.”

De buurt werd maandagochtend opgeschrikt door de instorting van de woning in de wijk Gravenes in Oldenzaal. In het huis woont een gezin van vader, moeder, zoon en dochter. Een tweede dochter woont in het buitenland.

Laadpaal

Bij het huis werd gewerkt aan de plaatsing van een elektrische laadpaal. Daarvoor was er een monteur buiten bij de woning aan het werk, ook de zoon van het gezin was buiten. Vader was binnen. Door nog onbekende oorzaak ontstond er een explosie, die zoals het er nu op lijkt de muren opzij heeft geblazen waardoor het dak naar beneden kwam.

De Oldenzaalse burgemeester Patrick Welman was maandag ter plekke in de buurt. Hij is onder de indruk van wat hij daar aantrof. „Ik ben enorm opgelucht dat de gezinsleden en de monteur buiten levensgevaar zijn.” Moeder, dochter, zoon en monteur zijn lichtgewond. Vader lag enkele uren onder het puin, waarna hij door de hulpdiensten bevrijd kon worden. Hij is vervolgens gelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bijeenkomst buurtbewoners

Welman sprak met familieleden en buurtbewoners. Hij spreekt van een hartverwarmende situatie, waarbij buren alles deden om te helpen. Maandagavond is er nog een bijeenkomst voor buurtbewoners, waar ze verhalen met elkaar kunnen delen.

Meerdere huizen in de buurt zijn beschadigd geraakt. Welman gaat ervan uit dat iedereen maandagavond terug kan naar huis.

Volledig scherm Vier mensen zijn uit het puin van het ingestorte huis gehaald. © Robin Hilberink