Man (57) omgekomen bij mishande­ling in Deventer, twee mannen uit Twente aangehou­den

Bij een mishandeling in Deventer is zondagavond een 57-jarige man uit Laag-Soeren om het leven gekomen. De politie heeft een 36-jarige man uit Rossum en een 52-jarige man uit Hengelo aangehouden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.