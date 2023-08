Column ‘Horrorlift’ in Oldenzaal doet denken aan filmhit: 'Ik ben er niet helemaal gerust op’

Ere wie ere toekomt. Het gedoe rondom de ‘gestoorde’ liften in het appartementencomplex Linq maakte volgens een jongere collega, soms gezegend met een scherp inzicht, vooral één ding duidelijk. In dat complex op de hoek van de Haerstraat en de Groene Loper zit vrijwel alles in de lift. De huurprijzen maar ook de energierekeningen. Helaas geldt dat niet voor de bewoners. Die zijn veel te bang dat ze, voor de zoveelste keer, vast komen te zitten in hun ‘horrorlift’.