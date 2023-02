Goedkoper wordt een 'all in' niet meer: een blik in de wereld van reisadviseur Mariët (59) uit Oldenzaal

Als kind verloor Ootmarsum­mer Bart (48) zijn vader na ongeval waarbij alcohol in het spel was: ‘Hoe kan het dat ik zo weinig aan hem denk?’

Op 4-jarige leeftijd verloor hij zijn vader door een noodlottig ongeval, waarbij alcohol in het spel was. Bart van der Aa (48) - geboren en getogen in Ootmarsum, nu wonend in Rijen - ging op latere leeftijd op zoek naar herinneringen aan zijn vader, veelal op de fiets. Hij schreef er een boek over. „Van mijn moeder weet ik veel, van mijn vader zó weinig…”