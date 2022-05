Graanzak Smiet’n in Oldenzaalse stadstuin dit jaar compleet met het Pink Plop Festival

Zaterdag na de OOGST-finales verzorgt WAAZ de muziek bij het OOGST Dank en Dans tuinfeest. Het Plop-festijn gaat op zondagmiddag verder met twee live-concerten. Primaat is een band die stevige beats, blaasmuziek en raps bijeen veegt voor een feestelijk concert. Tegen de avond begint de band Breeze. Twentse muzikanten hebben elkaar gevonden in het spelen van swingende rock, blues, soul en andere vrolijk stemmende varianten.

Alle dagen vrij entree

Op het podium is er een optreden van de Michael Jackson Tukker Tribute Band. Deze vriendenband wordt gevormd door bekende namen, zoals trompettist Jan Wessels van het Metropool Orkest en zangeres Martine Thijs van Fishermans Friends en muzikanten van de Boston Tea Party en Fasten Your Seatbelts. Het Pink Plop Festival is alle dagen gratis.