Groene Loper Losser-Oldenzaal geeft inspirerende ideeën voor het groener en gezelliger maken van tuin én straat

ONDERTUSSEN Na twee jaar weer de Euregio Koishow op Het Hulsbeek in Oldenzaal: met zeker zeshonderd koikarpers

OLDENZAAL - Bijzonder is het wel. Uitgerekend in het jaar dat het land verwikkeld is in een hevige oorlog met Rusland meldde zich een koidealer uit Oekraïne aan bij de organisatie van de Euregio Koishow. Die wordt 11 en 12 juni op Het Hulsbeek gehouden.

1 juni