Grote brand in gebouw met carnavalswagens in Oldenzaal, prinsenwagen zwaar beschadigd

updateOLDENZAAL - In een gebouw aan de Helmichstraat in Oldenzaal, waar meerdere carnavalswagens staan, is donderdagavond brand uitgebroken. Die ontstond bij werkzaamheden aan een van de praalwagens. Er raakte niemand gewond, wel is de prinsenwagen van een vereniging volledig afgebrand. „Erg verdrietig”, reageert de voorzitter.

De brand ontstond iets voor negen uur, tijdens werkzaamheden aan een van de carnavalswagens, midden in de loods. Wat precies maakte dat de wagen vlam vatte, is bij de brandweer nog niet bekend.

Mensen die in de loods aanwezig waren, zagen hoe de vlammen al snel richting dak sloegen, waarna behoorlijke paniek ontstond, zo deelt een woordvoerder van de brandweer Twente. Daarom, en vanwege het risico, met alle materialen in de loods, werd opgeschaald naar grote brand. Meerdere eenheden kwamen uit de regio naar Oldenzaal, ter ondersteuning. „Het had echt een grote brand kunnen worden”, aldus de woordvoerder.

Geen gewonden, wel schade aan wagens

Iedereen die binnen was, wist op tijd te ontkomen, laat de woordvoerster weten. De brandweer bluste, onder meer met een hoogwerker, via het dak. Rond kwart voor tien werd het sein brand meester gegeven. Er zijn geen gewonden gevallen, ook zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

Wel is er schade aan meerdere wagens ontstaan. Een ervan is volgens de woordvoerder behoorlijk afgebrand: het gaat om de prinsenwagen, van OCV De Oelewappers, een vereniging die dit jaar het 55-jarig jubileum viert. „Erg verdrietig”, reageert Joris Roord, dit jaar nieuw als voorzitter van die vereniging. Hij was er niet bij, toen het gebeurde. Wat het betekent voor hun deelname aan de optocht, kon hij donderdagavond nog niet zeggen. „We moeten zien of we een waardige optocht kunnen rijden.”

De grote Twentse carnavalsoptocht, zoals de optocht in Oldenzaal heet, wordt op 10 april voor het eerst sinds 2019 weer gehouden. In 2020 ging deze niet door vanwege het slechte weer, in 2021 gooide de coronapandemie roet in het eten.

Volledig scherm De brandweer neemt de schade op. © Robin Hilberink

