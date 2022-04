Grote Twentse carnavalsoptocht van start: volop bier, bitterballen en blokjes kaas langs de route

Boeskool­stad is klaar voor carnavals­feest­je, maar zijn de carnavalis­ten dat ook? Nog even en we weten het

OLDENZAAL - De deelnemers staan al uren in de startblokken. De lokale horeca heeft alles uit de kast gehaald om er een ouderwets feestje van te maken. En de Kadolstermennekes hebben alle vertrouwen in een mooie optocht. Grote vraag is nu of de carnavalisten op palmzondag ook klaar zijn voor dit verlate feestje. Over enkele uurtjes zal het antwoord duidelijk zijn.

