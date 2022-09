Helemaal vooraan bij ‘Sam de Brandweerman’, het kan door mee te bieden tijdens eerste Oldenzaalse Veiling

De digitale veiling met een cultureel tintje is een initiatief van de Bibliotheek Oldenzaal, Kaliber Kunstenschool, Stichting Oldenzaalse Musea en Stadstheater De Bond. „Op een laagdrempelige manier willen we kunst en cultuur zichtbaar maken”, vertelt musea-directeur Sandra Schipper. „Het culturele magazine dat we samen hebben uitgebracht, is ook onderdeel van die campagne. Deze veiling is met name bedoeld voor Oldenzalers die niks met cultuur hebben. We willen hen laten zien dat cultuur veel meer is dan een avondje naar De Bond of een bezoek aan het museum.”