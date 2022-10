Henk Luiten, een bekend gezicht op de Oldenzaalse markt: ‘Derde generatie, met zelfde passie voor fruit’

MET VIDEO Al 42 jaar werkt René (60) in de supermarkt, nu ook als manager voor de nieuwe Plus in Oldenzaal

OLDENZAAL - René Mulder (60) zou elektricien worden, maar een bijbaantje bij de supermarkt schopte dat plan compleet in de war. De Oldenzaler werkt inmiddels 42 jaar tussen de boodschappen, in winkels door heel Twente. Zijn huidige job: manager bij de nieuwe Plus in Oldenzaal.

13 oktober