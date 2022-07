Henriëtte woont op landgoed voormalig textielmagnaat in Oldenzaal: ‘Voel me bevoorrecht dat ik mijn vaders trots mag voortzetten’

Het was niet haar intentie om te wonen op de plek waar ze het grootste deel van haar jeugd heeft doorgebracht. Maar het was de wens van haar vader Anton Reef. Een paar weken voor zijn overlijden, op 21 mei 2014, vroeg hij zijn dochter of zij na zijn dood de woning aan de Haerstraat wilde betrekken. „Hij dacht dat ik het wel aan zou kunnen”, vertelt Henriëtte. „Ik wilde het eerst niet, omdat ik het te groot vond. Want ik kreeg daarmee ook de zorg voor het landgoed. Maar mijn vader wilde graag dat het in de familie zou blijven. Hij zei dat ik het naar eigen smaak mocht veranderen en inrichten.”