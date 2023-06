Het gaat echt niet gemakkelijk worden, maar Oldenzaal maakt serieus werk van meer zonnevelden

Kandidaten gezocht voor monumenten­prijs Enschede, hoop op verrassen­de inzendin­gen: ‘Enschede staat bol van de locaties’

Nee, doe nou niet een kerk. Of een landgoed, of het oudste huis van Enschede. Voor de monumentenprijs van dit jaar moet je echt even ietsje langer nadenken. Het thema is: leven met monumenten. Inzendingen zijn welkom tot zondag 2 juli.