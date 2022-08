Het mooiste cadeau voor de vissers van jubilerende OHV? Dat blijft een échte eigen vijver in Oldenzaal

Maar eerst is het tijd voor een jubileumfeest komende zaterdag in en rond het fraaie clubgebouw in Het Hulsbeek naast de visvijver. Hoogtepunt wordt de onthulling van een nieuw beeldmerk bij het gebouw, gemaakt uit cortenstaal. Uiteraard wordt ook de barbecue aangestoken, gevolgd door een feestelijke avond.

Dan komt ook aan bod hoe het begon in 1947 met onder anderen oud-wethouder Emile Domsdorf, kunstenaar Jan Schoenaker en H. Alink die samen de Oldenzaalse Hengelaars Vereniging oprichtten. „Ook dat was al OHV, dus dat klopt mooi”, vertelt voorzitter Hans Holsbeek. Het waren de tijden dat de hengelaars geld bij elkaar lapten om een busje te huren, waarna koers werd gezet naar een plek in een polder waar een hengeltje uitgegooid kon worden. „De vereniging begon toen met ruim twintig leden die elk 2 gulden en 50 cent contributie per jaar betaalden. Er werd vooral in groepsverband gevist”, zegt penningmeester Caspar ter Brake uit de analen. Anno 2022 betalen de 3100 leden vier tientjes per jaar.