Het vertrek van ‘markante tante’ Debby bij Dejacque bezorgt city-marketeers van Oldenzaal een flinke herfstdepressie

In Amsterdam staan ze in de rij voor koffie van Oud-Oldenza­lers Inge en Noortje: ‘Begint al vroeg in de ochtend’

OLDENZAAL/AMSTERDAM - Ze kennen elkaar al van jongs af aan. Hun innige vriendschap bloeide op bij Scouting Titus Brandsma in Oldenzaal. Nu, bijna dertig jaar later, zijn Noortje Vlutters (38) en Inge Bulthuis (39) naast vriendinnen ook zakenpartners en runnen ze twee koffiebars - genaamd Back to Black - én een koffiebranderij in Amsterdam.

28 oktober