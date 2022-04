Het weer tijdens het Oldenzaalse carnaval: Jantje lacht Jantje huilt...

Het carnavalsweekeinde komt wat het weer betreft twee dagen te vroeg. „Vanaf dinsdag is er sprake van mooi en warm weer”, zegt de Lutterse amateurweerman. „Helaas is het weer in de dagen daarvoor niet goed. En daar zullen de optochten last van hebben.”

Zaterdag

Met name de kinderoptocht in Oldenzaal en de optocht van Rossum, zaterdag, hebben te maken met ronduit koud en nat weer, verwacht Morsink. „In de ochtend zijn er nog wel zonnige perioden, maar tegen de middag als de optochten zijn, zal de zon zich niet of slechts sporadisch laten zien. Ook waait er een ronduit gure wind en vallen er flinke maartse buiten waarbij ik natte sneeuw of hagel zeker niet uitsluit. Helaas, maar het is niet anders.”

Zondag

Maar, zo vervolgt de weerman, voor zondag ziet het er wat beter uit. „De scherpe kantjes zijn er dan van af. De wind is minder, de regen valt mee en het is minder koud. Niet dat het dan echt aangenaam wordt, maar het is wel beter dan zaterdag.”

Of het tijdens de Grote Twentse Carnavalsoptocht door Oldenzaal helemaal droog blijft durft Morsink niet te zeggen. „Die garantie geef ik in elk geval niet, er kan 's middags best nog een bui komen.”

Aan de andere kant, wie een plekje langs de route zoekt uit de wind in de zon, kan daar best aangenaam vertoeven. „Maar lekker lenteweer zoals het later in de week wordt, dat is het zondag zeker nog niet.”

Maandag

De weersverbetering die zondag inzet, zet maandag door, meldt Morsink. „Die dag vindt de echte omslag plaats. De wind wordt minder, de temperatuur gaat omhoog en het wordt droog. Maandag wordt al met al best een aangename dag voor de carnavalisten.”

Samengevat, waar de horeca hoopt en inzet op buitencarnaval is Morsink sceptisch daarover. „Het wordt in elk geval geen zomercarnaval.”