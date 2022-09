Hippe mode voor ‘curvy’ vrouw: deze winkel is nieuw in Oldenzaal

NieuwkomerOLDENZAAL - Vlak na de terugkeer van Okay Fashion & Jeans in Oldenzaal, opende deze week een ‘plus size’ winkel van de modeketen in De Driehoek. More is er speciaal voor de ‘curvy vrouw met een gevoel voor stijl’. Een mooie toevoeging aan het winkelaanbod in de binnenstad, aldus shopmanager Hermieke Halink (36) uit Oldenzaal.

More bevindt zich in winkelcentrum De Driehoek, tegenover Hesselink Mode. Vrouwen kunnen sinds donderdag in de compleet vernieuwde zaak terecht voor modieuze kleding in de maten 42 tot 54. De winkel hangt vol met betaalbare plus size fashion van merken als Only Carmakoma, Vero Moda Curve, Pieces Curve, Vila Evoked en Fransa.

Zowel kledingstukken volgens de laatste trends als tijdloze basisitems zijn verkrijgbaar. „Bij plus size wordt vaak gedacht aan ouderwetse kleding. Ons aanbod is juist heel hip en jong”, zegt Hermieke, die al jaren met veel plezier in de modebranche werkt. Ze is enthousiast over de nieuwe najaarscollectie, met onder meer opvallende kleuren als fuchsia, leren broeken en stoere jeansjackets.

Mooie kleding, ongeacht maat

Okay Fashion & Jeans, waar kledingzaak More sinds dit jaar onderdeel van vormt, lanceerde het nieuwe concept met de missie dat het voor alle vrouwen mogelijk moet zijn om kleding te shoppen waarin zij zich mooi voelen, ongeacht kledingmaat. De slogan: ‘More, a size more to love’. Opmerkelijk is dat de winkelketen in deze tijd van het online winkelen niet beschikt over een webshop. De retailer richt zich op de ‘persoonlijke shopervaring’, oog in oog met een kundige winkelmedewerker.

Niet alleen More opende de deuren, in het pand naast de plus size-zaak is nog een nieuwkomer te vinden. Daar opende deze week modezaak Street One - Cecil, met ‘vlot draagbare en betaalbare kleding voor dames met uiteenlopende leeftijden’.