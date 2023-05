Hitte vormt bedreiging voor wijk Glinde-Hooiland: ‘Schaduw van bomen belangrijker dan ooit’

Opnieuw is het raak: steekinci­dent in pand van dubieuze zorgonder­ne­mer uit Enschede

Er zit geen klink aan de deur, de ruit is vervangen door een houten plaat. In de woonkamer staan een tafel, een bank en een fiets, en verder bijna niets. Het pand aan de Burgemeester van Veenlaan in Enschede oogt onbewoond, maar dat is het niet. Was het dat maar, zeggen buren. Het zou de politie een hoop ritjes schelen.