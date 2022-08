Hoge prijzenpot bij ITF-toernooi O.L.T.C. Ready zorgt voor sterk deelnemersveld: ‘Mooiste voorbeeld is Van de Zandschulp’

„Het is alweer negen jaar geleden dat we begonnen zijn met de ITF-toernooien. Vanwege Covid-19 hebben we het één jaar over moeten slaan.” Koen Groenewold, voorzitter van Ready, kijkt uit over de banen waar inmiddels druk getennist wordt. Het weer is ideaal, het zonnetje schijnt en er staat nauwelijks wind. Ideaal tennisweer.